Covid em duas imagens: Há 121 concelhos com risco elevado

Numa altura em que a pandemia volta a acelerar, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as terças-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Situação a 1 de novembro por Região de Saúde

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte concentram 87% dos casos reportados. A região Norte já ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo no número de casos confirmados.

Concelhos classificados como de "Risco Elevado"

São 121 concelhos os classificados como sendo de risco elevado, contendo 7,1 milhões de residentes e 58% dos casos reportados até à data.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em ​​​​​​​https://covid19.mapidea.com.

A organização desta publicação semanal altera a partir desta semana o seu formato de forma a adaptar-se aos dados publicados pela DGS. Na sua página, a instituição explica que "Os dados por concelho serão atualizados durante esta semana, na sequência da reformulação dos indicadores relativos aos novos casos de COVID-19 pela Direção-Geral da Saúde. As medidas de controlo de COVID-19 têm por base a incidência cumulativa a 14 dias, que corresponde ao número de novos casos nos últimos 14 dias por 100 000 habitantes. Pretende-se que esta seja a principal métrica utilizada na avaliação de risco de cada concelho para que os cidadãos possam acompanhar a evolução da pandemia nos concelhos."