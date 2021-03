Covid em duas imagens: Já só há três concelhos com alto risco

© EPA/Federico Anfitti

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia voltam a disparar, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 10 a 23 de fevereiro, foram reportados mais 26224 casos ao nível de concelho. Apenas dois concelhos apresentaram mais de mil novos casos (eram doze no período anterior).

O top 5 continua a ser totalmente preenchido com concelhos da região de Lisboa: Lisboa com 1977, Sintra com 1644, Cascais com 743, Loures com 729 e Amadora com 679.

Evolução do nível de risco por concelho

O número de concelhos classificados como de risco extremamente elevado diminuiu para três, quando comparado com os 234 concelhos de 26 de janeiro. O número de concelhos classificados como de risco muito elevado desceu para onze (comparando com os 40 de 26 de fevereiro).

Em conjunto, estes concelhos, representam 1,2% da população residente.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em ​​​​​​​https://covid19.mapidea.com.