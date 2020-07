Covid em duas imagens: Lisboa com 2031 casos em dez dias

Numa altura em que o país está em desconfinamento, mas a pandemia ainda está longe de estar erradicada, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as quintas-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Média diária de novos casos na Área Metropolitana de Lisboa

Nos últimos 10 dias (de 21 a 30 de junho), a área Metropolitana de Lisboa apresentou 2301 novos casos, representando 75% do total de novos casos no país, no mesmo período.

À exceção de Mafra, a AML norte apresentou valores muito superiores ao concelhos da AML Sul.

Situação nacional a 30 de junho, por concelho

No dia 30 de junho, atingimos o valor de 42 454 casos confirmados. Destes, 56% concentram-se em 31 concelhos, que apresentam mais de 50 casos por 10 mil habitantes.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação por concelho em https://covid19.mapidea.com.