Covid em duas imagens: Lisboa, Gaia e Guimarães com mais de 2 mil casos

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia estão longe de dar tréguas, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 25 de novembro a 8 de dezembro, foram reportados mais 56 505 casos ao nível de concelho. Doze concelhos apresentaram mais de mil novos casos. Lisboa manteve a liderança com mais 2700, seguido de Vila Nova de Gaia com 2326, Guimarães com 2041 e Vila Nova de Famalicão com 1875.

Casos por concelho a 8 de dezembro

Contabilizando o total de casos reportados até 8 de dezembro, 274 concelhos apresentaram mais de 50 casos por 10 mil habitantes. Deste grupo, 60 concelhos apresentam mais de 300 casos por 10 mil habitantes.

Paços de Ferreira é o concelho com mais casos por 10 mil habitantes, com um valor de 964. A título comparativo, a 25 de outubro, era também este o concelho que apresentava maior valor, mas com 325.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com