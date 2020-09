Covid em duas imagens: Lisboa, Porto e Braga no top de casos

Numa altura em que o país está em desconfinamento, mas a pandemia ainda está longe de estar erradicada, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as terças-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Casos por concelho a 30 de agosto

Durante a última semana, mais dois concelhos ultrapassaram a barreira dos 50 casos por 10.000 habitantes, totalizando 53 concelhos.

21% dos casos reportados até à data estão concentrados nas capitais de distrito. Destas, Lisboa com 5087 casos, o Porto com 1585 e Braga com 1379 são o top 3, representado 15% do total no país.

Casos reportados em agosto, por concelho

Durante o período de 2 a 30 de agosto, foram reportados 5903 novos casos ao nível do concelho. Destes, 29,4% estão concentrados no top 5 de novos casos: Lisboa com 525, Sintra com 449, Vila Franca de Xira com 268, Vila do Conde com 263 e Odivelas com 233.

