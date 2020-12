Covid em duas imagens: Mais de 85% dos casos em Lisboa e Norte

© Hugo Delgado/Lusa

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia estão longe de dar tréguas, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Situação a 29 de novembro por Região de Saúde

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte concentram 85,5% dos casos reportados. A região Norte tem mais 57962 casos reportados do que Lisboa e Vale do Tejo.

© Hugo Delgado/Lusa

Evolução do número de novos casos

No período de 12 de a 25 de novembro, foram reportados mais 78 202 casos ao nível de concelho. Guimarães concentra o maior número de novos casos, com +3492.

© Hugo Delgado/Lusa

O concelho de Lisboa continua a ser o único no top 5 que não pertence à região Norte. Braga substitui o concelho do Porto no quinto posto.

