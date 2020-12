Covid em duas imagens: Menos 17 concelhos com risco extremo

© EPA/MARTIN DIVISEK

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia estão longe de dar tréguas, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Número de novos casos

No período de 4 a 17 de dezembro, foram reportados mais 52 289 casos ao nível de concelho. Lisboa liderou com mais 2639 casos, seguido de Vila Nova de Gaia com 1842, de Sintra com 1570 e de Vila Nova de Famalicão com 1533. Guimarães completa o top 5, com mais 1519 casos.

© EPA/MARTIN DIVISEK

Evolução do nível de risco por concelho

A 24 de novembro, o número de concelhos classificados como de risco extremamente elevado era 47, tendo diminuído para 35 a 2 de dezembro. A 17 de dezembro esse número baixou para 30, representando 9% da população residente. Nos últimos 14 dias, estes 30 concelhos apresentaram um total de 10 315 novos casos.

Na mesma data, os concelhos classificados como de risco muito elevado eram 79, correspondendo a 39% da população residente. Nos últimos 14 dias, apresentaram mais 25 055 novos casos.

© EPA/MARTIN DIVISEK

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em ​​​​​​​https://covid19.mapidea.com.