Covid em duas imagens: Não há concelhos acima de 500 novos casos

Agentes da PSP controlam a passagem entre os concelhos de Almada e Lisboa, durante o confinamento que se prolonga até ao dia 05 de abril, no âmbito das medidas de contenção da pandemia de covid-19, na Ponte 25 de Abril, em Almada, 26 de março de 2021. A circulação entre concelhos em Portugal continental está proibida desde as 00:00 de hoje e as 05:00 de 05 de abril, a segunda-feira após a Páscoa, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Numa altura em que o país começa a sair do confinamento e os números da pandemia estão aparentemente controlados, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 10 a 23 de março, foram reportados mais 7044 casos ao nível de concelho. Nenhum concelho apresentou mais de 500 novos casos.

O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 453, de Sintra com 321, Vila Nova de Gaia com 222, Amadora com 208 e pelo Porto com 197.

Evolução do nível de risco por concelho

Não existem concelhos classificados como de risco extremamente elevado (eram 3 a 23 de fevereiro) nem como de risco muito elevado (eram 11 a 23 de fevereiro).

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com.