Covid em duas imagens: Norte e Lisboa concentram 79% dos casos

Mulher caminha na zona histórica da cidade, durante período com medidas de restrição impostas pelo novo confinamento, na sequência da pandemia de Covid-19, Porto. MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA © LUSA

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia voltam a disparar, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 13 a 26 de janeiro, foram reportados mais 159 692 casos ao nível de concelho. Trinta e cinco concelhos apresentaram mais de 1000 novos casos (eram vinte e quatro no período anterior).

O top 5 é totalmente preenchido com concelhos da região de Lisboa, apresentando valores máximos até à data: Lisboa com 10 012, Sintra com 8145, Loures com 4355, Amadora com 3435 e Odivelas com 3240.

Situação a 31 de janeiro por Região de Saúde

A região Norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo em conjunto, concentram 79% dos casos reportados.

A área de Lisboa e Vale do Tejo apresenta o maior ritmo de crescimento de novos casos.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em ​​​​​​​https://covid19.mapidea.com.