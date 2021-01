Covid em duas imagens: os números mais negros

PAULO SPRANGER / Global Imagens © Paulo Spranger /Global Imagens

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia voltam a disparar, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 30 de dezembro a 12 de Janeiro, foram reportados mais 100 558 casos ao nível de concelho. Vinte e quatro concelhos apresentaram mais de 1000 novos casos (eram treze no período anterior).

De significativa importância destacar que quase todos os concelhos do top 5 apresentaram valores superiores ou muito perto dos 2000 casos: Lisboa com 5294, Sintra com 3687, Loures com 2263, Vila Nova de Gaia com 1992 e Braga com 1905.

Situação a 17 de janeiro por Região de Saúde

A região Norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo em conjunto, concentram 80% dos casos reportados. A 1 de novembro de 2020, estas mesmas regiões concentravam 87% dos casos.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com.