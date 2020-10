Covid em duas imagens: Quase 10 mil casos numa semana

Dinheiro Vivo 20 Outubro, 2020 • 18:23 Partilhar este artigo Facebook

Numa altura em que a pandemia volta a acelerar, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as terças-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Casos por concelho a 18 de outubro

Durante a última semana, 109 concelhos apresentaram mais de 50 casos por 10 mil habitantes. Deste grupo de concelhos, 33 apresentam mais de 100 casos por 10 mil habitantes.

Existem 34 concelhos com menos de 5000 habitantes com casos reportados. Destes, o concelho de Vimioso, distrito de Bragança, com 4023 residentes e 93 casos apresenta os números mais expressivos.

Evolução semanal do número de novos casos

No período de 12 a 18 de outubro, foram reportados mais 9943 casos. Lisboa com 782, Sintra com 653, Paços de Ferreira com 565, o Porto com 564 e Cascais com 315 perfazem o top 5, correspondendo a 29% do total da semana.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com.