Covid em duas imagens: Só 5 concelhos com mais de 200 novos casos

Praça da República no centro histórico da Vila de Sintra. © André Luís Alves / Global Imagens

Numa altura em que o país continua a caminhar maioritariamente para o confinamento e os números da pandemia estão aparentemente controlados, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as sextas-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 26 de maio a 8 de junho, foram reportados mais 7928 casos ao nível de concelho. Cinco concelhos apresentaram mais de 200 novos casos.

O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 1131, por Sintra com 517, por Braga com 323, por Cascais com 297 e por Loures com 227.

Evolução do nível de risco por concelho

Durante este período não existiram concelhos classificados como de risco extremamente elevado nem de risco muito elevado. Quatro concelhos foram classificados como de risco elevado: Paredes de Coura, Sertã, Sesimbra e Odemira.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em ​​​​​​​https://covid19.mapidea.com.