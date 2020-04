Covid: Governo só paga a privados quando encaminhados pelo SNS

O Bloco de Esquerda questionou o governo, Marta Temido respondeu: os casos de covid-19 em tratamento no privado só serão financiados pelo Estado quando encaminhados para esses hospitais pelo SNS.

“Ninguém entenderia que o Serviço Nacional de Saúde (SNS), de um momento para o outro, ficasse também responsável financeiramente pelos atendimentos dos utentes que, pela sua liberdade e iniciativa, se dirigiram a um prestador privado”, afirmou a ministra da Saúde. Apesar de ela própria admitir usar essa rede porque o serviço público pode não ter recursos suficientes para tratar todos em tempo útil e com os esforços necessários, Marta Temido frisa que a opção pelos privados só será coberta quando isso for decidido por incapacidade de resposta dos próprios serviços do Estado.

“Sempre dissemos que a porta de entrada é a linha SNS24. Não faria sentido que utilizássemos agora um outro entendimento distinto do que o que temos utilizado”, concluiu Marta Temido, na conferência de imprensa de atualização dos números relativos a Portugal, que tem já perto de 16 mil infetados e conta 470 mortes (saiba mais aqui).

Numa altura em que muitos pedem uma resposta integrada e conjunta de todos os serviços de saúde para dar resposta à pandemia, o Bloco de Esquerda quis saber se existe algum acordo com os hospitais privados que preveja que o Estado fique responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas com doentes covid-19. “Estes grupos privados dizem ter acordos estabelecidos com as autoridades de saúde”, sublinha o deputado Moisés Ferreira, citado pela Lusa, razão pela qual defende que “é necessário um esclarecimento inequívoco do ministério sobre este assunto”, bem como quanto “aos acordos que o governo pretende estabelecer no setor privado, anunciados pela ministra da Saúde em entrevista recente”.

Para o Bloco, é incompreensível que, podendo obrigar os privados a tratar estes doentes, o governo opte por seguir as normas e os acordos, sublinhando não entender a “complacência e condescendência do governo, principalmente quando, em pleno estado de emergência, pode recorrer à requisição dos meios do setor privado, seja para obrigar à abertura de instalações encerradas, seja para utilização dos meios existentes para internamento e tratamentos de doentes com covid-19”.

“Pretende-se fazer da epidemia a nova fonte geradora de receitas, o novo mercado do seu negócio da saúde”, critica o partido, salientando que essa “intenção é intolerável e não pode, de maneira nenhuma ser permitida”.