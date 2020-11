Covid numa imagem: Há 121 concelhos com risco elevado

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (ausente da fotografia), no Palácio de Belém, em Lisboa, 02 de novembro de 2020. O primeiro-ministro propôs hoje ao Presidente da República que seja decretado o estado de emergência "com natureza preventiva" para "eliminar dúvidas" sobre a ação do Governo para a proteção dos cidadãos em relação à pandemia da covid-19. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

© LUSA