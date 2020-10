Covid.19. mais 4007 casos e 39 mortes em Portugal

Foto: REUTERS/Shaun Best

Os números do boletim da DGS deste sábado indicam uma descida face ao dia anterior, com um total de 4007 casos e 39 mortes. Ao todo são 58492 casos ativos (+1137), 80280 casos recuperados (+2831) e um total de casos de 141 279, desde que o primeiro caso foi detetado no país.

A região Norte continua a ter mais casos, com mais 1900 e mais 23 mortes; No Centro houve mais 552 casos e duas mortes; em Lisboa e Vale do Tejo há mais 992 casos e 12 mortes; no Alentejo são mais 61 casos e uma morte e no Algarve há mais 80 casos e uma morte.

Nas regiões autónomas houve mais 3 casos nos Açores e mais cinco na Madeira.

Quanto a internamentos, há mais 45 casos internados, num total de 1972, e mais 11 casos em Cuidados Intensivos, num total de 286.