Cowork. Há 13 projetos para Lisboa. Um para o Porto

Há neste momento 13 projetos de investimento em espaços de cowork (locais de trabalho partilhado) em Lisboa, oito dos quais com abertura prevista ainda para este ano, avança o primeiro estudo da B. Prime sobre o mercado de serviced offices nas duas principais cidades do país. Segundo o documento, o Porto irá contar com mais um cowork também em 2020.

A pandemia do novo coronavírus não veio travar as intenções de expansão destes espaços de trabalho partilhado, até porque as projeções são para um incremento da procura destes centros de escritórios, revela o documento. A Global Coworking Unconference Conference e o Emergent Research apontam para que, em 2022, o número de pessoas a trabalhar a nível global em regime de cowork ronde os 5,1 milhões. Em 2017, contavam-se cerca de 1,7 milhões a laborar nestes centros.

Segundo o research da B. Prime, os operadores internacionais (alguns dos quais a operar em Portugal) admitem terem registado uma quebra nas taxas de ocupação devido ao surto da covid-19, mas no médio prazo consideram que haverá uma recuperação, previsão que sustentam até pela experiência que tiveram no Oriente, com a epidemia da SARS, entre 2002 e 2004.

Como refere o documento, a evolução tecnológica e a forma como os millennials encaram o trabalho são critérios importantes no incremento desta indústria.

Adaptar os espaços à era covid-19

Os operadores afirmam-se dispostos a alterar o layout dos espaços para cumprir os critérios de segurança exigidos para combater a pandemia, o que deverá traduzir-se numa utilização menos intensiva dos escritórios e num aumento das rendas, aponta o documento. Contudo, a flexibilidade dos cowork pode ajudar as empresas a minimizar os custos fixos.

A Grande Lisboa tem atualmente 115 espaços de cowork (totalizando mais 82 mil metros quadrados) e o Porto conta com 37 espaços (quase nove mil metros quadrados). A escassez de oferta no segmento escritórios quer no Porto quer em Lisboa tem potenciado que muitas empresas procurem os cowork para instalar as suas equipas. Normalmente, diz a B. Prime, querem arrendar áreas entre os 100 e os 500 metros quadrados.