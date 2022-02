Cozinha com Alma abre nova loja em Cascais

O Cozinha com Alma confeciona, atualmente, cerca de mil refeições diárias © Cozinha com Alma

No ano em que assinala o seu 10º aniversário, a Cozinha com Alma, take-away social que apoia famílias em dificuldades financeiras, aberto ao público desde 2012, vai inaugurar, no próximo dia 17 de fevereiro, uma nova loja em Alcabideche, no concelho de Cascais.

"Com este novo ponto de venda pretendemos aumentar a nossa capacidade de resposta e chegar a um maior número de famílias em dificuldade.", explica Cristina de Botton, cofundadora e Presidente da direção da Cozinha com Alma, acrescentando que a loja da Pampilheira, na freguesia de Cascais, manter-se-á aberta, no entanto, "era necessário criar uma nova alternativa que desse apoio ás famílias da freguesia de Alcabideche".

O Cozinha com Alma confeciona, atualmente, cerca de mil refeições diárias e apoia uma equipa residente de 30 colaboradores e cerca de 80 voluntários que prestam serviços nas áreas da cozinha/loja e da capacitação das famílias. Desde o seu início, em 2012, a organização afirma ter apoiado mais de 400 famílias das freguesias de Cascais, Estoril e arredores. "Nos últimos dois anos, tendo em conta o período difícil que atravessámos, conseguimos apoiar mais 106 famílias, o que representa um acréscimo de 50% em relação a 2019", revela Ana d"Avillez, diretora executiva da Cozinha com Alma.

Ao comprar uma refeição nestes estabelecimentos, está a contribuir para ajudar famílias apoiadas pela Bolsa Social, pois através do lucro obtido através das vendas ao público em geral, o projeto Cozinha com Alma consegue subsidiar os programas de apoio e garantir a sustentabilidade da organização. Esta bolsa "oferece uma resposta integrada através do acesso a refeições de qualidade a um preço simbólico, assim como um plano de capacitação e acompanhamento", esclarece Ana d'Avillez.

Qualquer pessoa ou família que esteja a passar por um período de dificuldades financeiras pode beneficiar da bolsa, sendo que é dada prioridade a quem tem menores a seu cargo, está em idade ativa e reside ou trabalha próximo da União de freguesias de Cascais e Estoril e da freguesia de Alcabideche.

No evento que inaugura a nova loja do Cozinha com Alma, são esperados mais de 200 convidados, entre eles, o presidente da Câmara Municipal de Cascais.