CP reforça longo curso com compra de 16 carruagens à espanhola Renfe

Reforçar as ligações de longo curso, sobretudo em períodos críticos como o verão, é um dos objetivos da administração da CP liderada por Nuno Freitas. Para cumprir essa meta, a CP pretende comprar 16 carruagens de passageiros aos espanhóis da Renfe, revela a edição deste sábado do jornal Público.

De acordo com o diário, o investimento poderá chegar aos 400 mil euros. O aumento da oferta deverá traduzir-se entre 800 e mil lugares. O presidente da CP já se deslocou a Madrid para reunir com a Renfe, e na próxima semana será uma equipa técnica da antiga EMEF, que agora faz parte da CP, a deslocar-se a Madrid para inspecionar as 16 carruagens.

As carruagens deverão ter de sofrer remodelações antes de entrarem ao serviço em Portugal, o que irá acontecer nas oficinas de Guifões, que foram reabertas no mês passado. Em causa estão seis carruagens com lugares de primeira classe, outras seis com beliches e quatro com espaço de cafetaria. As carruagens funcionaram em Espanha durante cerca de 10 anos, tendo sido substituídas no país vizinho pelas ligações de alta velocidade. Se fossem compradas novas, o investimento rondaria os 10 milhões de euros.