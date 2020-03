CP transporta mais 19 milhões de passageiros em 2019 num total de 145 milhões

A CP – Comboios de Portugal transportou no ano passado 145 milhões de passageiros, mais 19 milhões do que em 2018, anunciou a empresa pública.

Este aumento de 19 milhões de passageiros, ou de 15% face a 2018, “confirma a tendência de crescimento” verificada em anos anteriores, “transversal a todos os serviços”, diz a CP em comunicado hoje divulgado.

As receitas de tráfego atingiram cerca de 274 milhões de euros em 2019, traduzindo um aumento de 5,7% face a 2018.

A CP destaca os comboios Urbanos de Lisboa e Porto como os que registaram maior crescimento, com 103 milhões (mais 18,4%) de passageiros em Lisboa e 24 milhões de passageiros (mais 7,7%) no Porto.

Nos serviços de Longo Curso viajaram cerca de 6,7 milhões de passageiros, ou mais 4,9% do que em 2018, enquanto no serviço Regional viajaram ao longo do ano cerca de 11 milhões de passageiros, mais 5,2% do que em 2018.