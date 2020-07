Credit Suisse reestrutura banca de investimentos

As atividades de mercados e de banca de investimento do Credit Suisse vão fundir-se numa só divisão, anunciou o presidente executivo do banco suíço, que aumentou em 24% o lucro no segundo trimestre.

Trata-se da primeira decisão estratégica de reestruturação tomada pelo gestor do segundo maior banco da Suíça, que assumiu o cargo em fevereiro deste ano, tendo realçado que o grupo financeiro está a anunciar “uma série de iniciativas estratégicas para melhorar a eficácia e gerar ganhos de eficiência”.

O Credit Suisse informou que o lucro no segundo trimestre deste ano subiu 24%, para 1.162 milhões de francos suíços (1.080 mil milhões de euros), superando as estimativas dos analistas.

A restruturação inclui um novo plano de cortes nos custos, sendo que o presidente executivo, Thomas Gottstein, pretende, assim, criar um “grande banco” de investimento global, lê-se no comunicado citado pela agência financeira Bloomberg.

Gottstein está a simplificar a estrutura complexa do banco, abrangendo Nova Iorque, Londres, Zurique e Hong Kong, e a rever em parte as decisões iniciadas pela sua antecessora Tidjane Thiam.

A ex-presidente executiva decidiu, há cinco anos, separar o banco de investimentos do banco comercial, após uma queda na receita, levando a que o seu mandato fosse marcado pelos maus resultados na banca comercial.

Os bancos rivais, como o Deutsche Bank, há muito hesitam em gerir unidades de banca de investimento e de banca comercial, “em conjunto ou separadamente”, segundo a Bloomberg.

A integração inclui ainda as atividades do Credit Suisse nos mercados da Ásia Pacífico, que anteriormente pertenciam a uma divisão regional.