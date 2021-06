Crédito à habitação sobe em maio para novo máximo de cinco anos

Lisboa, 23/03/2020 - Coronavírus - Covid19, Lisboa uma cidade quase deserta. Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

O saldo de crédito à habitação subiu em maio para um novo recorde desde abril de 2016, registando um aumento de mais de 1600 milhões de euros desde o início deste ano.

O saldo do crédito hipotecário fixou-se em maio nos 96,7 mil milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 374 milhões de euros face ao mês de abril, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal. O montante compara com 93,5 mil milhões de euros observados em maio de 2020.

O saldo de empréstimos para compra de casa soma um crescimento mensal consecutivo desde dezembro de 2019 por via de novo crédito concedido, mas também pelas moratórias no crédito que levam a que haja uma menor amortização dos empréstimos.

No crédito ao consumo, o saldo sobe há três meses consecutivos, tendo atingido os 18,9 mil milhões de euros em maio, face a 18,8 mil milhões de euros no mês anterior. Comparando com dezembro de 2020, o saldo de crédito ao consumo regista uma quebra de 245 milhões de euros.

No total, o saldo de crédito a particulares subiu em maio para o valor mais alto de cinco anos e meio, ao fixar-se nos 122,2 mil milhões de euros. Desde o início do ano, o saldo aumentou 1440 milhões de euros.