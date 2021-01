Crédito Agrícola atualiza salários em 0,3% com efeitos retroativos

© JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Janeiro, 2021 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Crédito Agrícola vai atualizar este mês a tabela salarial e as cláusulas de expressão pecuniária, com efeitos retroativos a janeiro de 2020, anunciou o Mais Sindicato e o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) num comunicado.

"O SBC e Mais Sindicato informam que o Crédito Agrícola Mútuo atualizará este mês a tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária, com efeito retroativo a 1 de janeiro de 2020", pode ler-se no comunicado das estruturas sindicais enviado às redações.

Segundo o SBC e o Mais Sindicato - Sindicato do Setor Financeiro (anteriormente designado Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas - SBSI), "a tabela salarial e as cláusulas de expressão pecuniária serão atualizadas em 0,3%", e "o subsídio de refeição passará a ser de 9,72 euros".

"A aplicabilidade do referido aumento salarial será processada este mês, com os salários de janeiro", pode ler-se no comunicado hoje conhecido.

De acordo com o documento, as instituições subscritoras do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do Crédito Agrícola "ficam em igualdade - no que respeita aos abonos previstos no seu Acordo - com os valores fixados no âmbito do ACT do Setor Bancário de 2020".