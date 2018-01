Crédito ao consumo atinge o valor mais alto dos últimos 5 anos

A compra de carro e de de outros bens com recurso a crédito bancário está a aumentar e o valor de novos contratos de crédito ao consumo registou em novembro uma subida homóloga de 14,6%. Naquele mês, os bancos emprestaram às famílias 654,9 milhões de euros. Foram mais 83,3 milhões de euros do que um ano antes.

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal revelam também um aumento global de 5,3% no crédito pessoal e automóvel face aos valores de outubro. Os 654,9 milhões de euros disponibilizados no penúltimo mês do ano (que antecipa a época de Natal) correspondem ao valor mais alto desde 2012, quando a média mensal destes novos créditos rondava os 268,7 milhões de euros.

Esta é, de resto a terceira vez que o valor dos créditos ao consumo contraídos num mês supera a barreira dos 600 milhões de euros. Os dois registos anteriores registaram-se em maio e outubro deste ano.

A mesma informação do BdP indica que o crescimento foi mais expressiva nos empréstimos destinados a financiar a compra de automóveis. Daquele total de 654,9 milhões de euros mais de metade (355 milhões de euros) visou a aquisição de carros (novos e usados). Os créditos para a compra de carro usado com reserva de propriedade representam 154 milhões de euros deste valor e registaram uma subida homóloga de 22,6%.

Face aos valores registados em novembro de 2016, apenas o montante utilizado através de linhas de crédito, cartões de crédito e contas correntes bancárias teve uma evolução homóloga de apenas um dígito (crescendo 4,8%).

Esta subida do valores de novos créditos ao consumo foi acompanhada por um aumento (de 9,3% na comparação com o mês anterior e de 7,2% em termos homólogos) dos número de contratos que em novembro ascenderam a 145 757.