Crédito ao consumo: "Consumidores vão pagar mais" com agravamento de imposto

Caixa multibanco cartão dinheiro ATM © DR

A associação das empresas de crédito especializado, como a Cofidis e a Cetelem, alertou esta terça-feira que "o agravamento de 50% no imposto do selo do crédito ao consumo vai prejudicar os consumidores, que pagarão mais".

A ASFAC-Associação de Instituições de Crédito Especializado adiantou, em declarações ao Dinheiro Vivo, que a medida "não contribuirá para impedir ou reduzir o endividamento das famílias".

"Os consumidores que recorrem à contratação de um crédito ao consumo fazem-no por necessidade, como se pode verificar pela prevalência da contratação de crédito automóvel", salientou a representante das empresas de crédito.

"Tendo em conta que um dos objetivos do Governo com este orçamento é o estímulo ao consumo, o agravamento de 50% no imposto de selo parece ser contraproducente, pois prejudica os consumidores no acesso ao crédito ao consumo e debilita a economia", destacou.

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, que foi entregue ontem à noite na Assembleia da República, contempla um novo agravamento do imposto do selo no crédito ao consumo.

O governo prevê para 2021 a maior subida de receita fiscal desde 2013, caso a proposta de OE para o próximo seja aprovada no parlamento.