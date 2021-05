Crédito ao consumo dispara em março para 538 milhões

Os portugueses endividaram-se em mais 538 milhões de euros em novo crédito ao consumo, no mês de março, o que corresponde a uma subida de 39% face ao mês anterior.

O crédito automóvel disparou 54% para 205 milhões de euros, o crédito pessoal aumentou 32% para 249 milhões de euros e o crédito relativo a cartões e linhas a descoberto subiu 28,4% para 84 milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

Comparando com o mês de março de 2020, o novo crédito ao consumo recuou 2,8%.

Em número de contratos celebrados, no crédito automóvel registaram-se 14.617 contratos, mais 54% do que em fevereiro. No crédito pessoal, deu-se um aumento de 31% no número de novos contratos e nos cartões de crédito e linhas a descoberto a subida foi de 29%.

Os portugueses já contrataram 1314 milhões de euros em novos créditos ao consumo em 2021, menos 29% do que nos primeiros três meses do ano passado.

O crédito ao consumo afundou em 2020 para mínimo de cinco anos, devido à crise provocada pelas medidas adotadas pelo Governo no âmbito da estratégia de gestão da epidemia do novo coronavírus. A concessão de crédito ao consumo caiu 23% no ano passado, para os 5,88 mil milhões de euros, o valor mais baixo desde 2015.

Em meados de março de 2020 foi decretado o confinamento da população em Portugal, que se prolongou até maio do ano passado. Este ano, em janeiro, foi decretado um novo confinamento, que durou até meados de março, altura em que se iniciou a reabertura progressiva das atividades e da economia.

