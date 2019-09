Crédito ao consumo. Número de famílias em incumprimento diminuiu 31% desde 2013

A concessão de crédito ao consumo estabilizou no primeiro semestre. Segundo os dados publicados esta quarta-feira pela Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), o montante de crédito ao consumo concedido pelos seus associados entre janeiro e junho ficou próximo dos três mil milhões de euros, um valor semelhante ao registado no mesmo período do ano passado.

Segundo a ASFAC, nos últimos trimestres tem-se consolidado a redução do número de famílias em incumprimento, “mostrando que a concessão do crédito especializado está a ser feita de forma sustentada”, lê-se na nota emitida pela associação.

Entre 2013 e o final do primeiro semestre de 2019, o número de famílias em incumprimento neste tipo de crédito diminuiu 31%.

Os associados da ASFAC concederam só em junho 314 milhões de euros a particulares, menos 10% face a junho de 2018.

António Menezes Rodrigues, presidente da associação, considera que “estes números mostram a tendência para uma estabilização no crescimento do crédito especializado”, em linha com “a evolução da própria economia portuguesa”.

Perto de 60% do crédito concedido no primeiro semestre pelos associados da ASFAC teve como destino a aquisição de meios de transporte. Em relação ao ano anterior houve uma diminuição de 5,5% do crédito pedido para a compra de automóveis, uma tendência que está “em linha com a redução das vendas de automóveis novos”.