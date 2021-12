Crédito ao consumo recupera na Europa mas Portugal ainda perde (Imagem de arquivo) © Igor Martins/Global Imagens

A Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) anunciou esta quinta-feira que as empresas europeias concederam empréstimos de 215 mil milhões de euros no primeiro semestre, mais 19% face ao mesmo período de 2020, mas Portugal ainda não recuperou.

"As instituições de crédito ao consumidor na Europa, representadas na [federação europeia] Eurofinas (no caso de Portugal, através da ASFAC), concederam novos empréstimos no valor de 215 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2021, representando um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2020", pode ler-se num comunicado emitido esta quinta-feira pela associação portuguesa.

A ASFAC dá nota, ainda, de que "o total dos novos créditos ao consumo, que representa a maior parte dos novos empréstimos da Eurofinas (67%), registou um aumento de 13,9%".

"A recuperação aconteceu em quase todo os mercados onde a Eurofinas está presente com exceção de Portugal, Dinamarca e Alemanha, que tiveram perdas entre -11% e -3% em novos créditos a consumidores", assinala ainda a ASFAC.

A associação portuguesa destaca que, "em comparação, a República Checa, a Espanha, o Reino Unido e a Bélgica tiveram um crescimento moderado de menos de 20%, enquanto os outros países registaram aumentos de mais de 20%".

Já comparando "com o primeiro semestre de 2019, no entanto, quase todos os mercados ainda não recuperaram para o nível pré-pandémico de novos créditos concedidos, com exceção de Marrocos e Turquia", pode ler-se no documento.

Segundo dados da Eurofinas, "o crédito pessoal apresentou o maior crescimento, de 16,2%, em relação ao primeiro semestre do ano passado", e "crédito não automóvel no ponto de venda cresceu 10%, seguido do crédito 'revolving' (cartões de crédito e linhas de crédito) a crescer apenas 2,1%".

"O mercado de crédito automóvel apresentou forte recuperação no primeiro semestre de 2021, aumentando 26,2%. O crédito a automóveis novos e usados aumentou 25,2% e 27,2%, respetivamente", assinala a ASFAC.

É também destacado pela associação portuguesa que, "embora a recuperação do crédito a consumidores para aquisição de veículos possa ser observada em todos os mercados, com a maioria a verificar um crescimento na ordem dos dois dígitos, a Alemanha foi o único mercado significativo que sofreu uma perda (-4,0%)".

"Em relação ao financiamento a empresas para aquisição de veículos, o desempenho dos carros novos superou os carros usados no primeiro semestre deste ano. O primeiro cresceu 75,9% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o segundo cresceu 12,6%", acrescenta.

Quanto ao remanescente de 2021, "espera-se que o consumo privado se fortaleça devido à melhoria do mercado de trabalho e à utilização da poupança recorde que se verificou nos períodos de confinamento", segundo a ASFAC.

"No entanto, as instituições de crédito ao consumidor provavelmente continuarão a enfrentar obstáculos à medida que os aumentos de novas variantes da Covid-19 podem causar mais incertezas económicas", conclui o comunicado.