Crédito de 8M€ concedido pelo BES a firma de Vieira usados para "benefício pessoal"

O presidente da Promovalor, Luís Filipe Vieira © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Julho, 2021 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério Público acusa Luís Filipe Vieira de se apropriar de oito milhões de euros emprestados pelo antigo Banco Espírito Santo (BES) a uma das suas sociedades, a Imosteps, para "benefício pessoal".

A notícia é avançada pelo jornal Público, que cita os mandados de buscas da Operação Cartão Vermelho, que levou à detenção de Luís Filipe Vieira, do seu filho, Tiago Vieira, e dos empresários José António dos Santos, da Valouro, conhecido como 'O Rei dos Frangos', e Bruno Macedo. O crédito foi concedido a 11 de julho de 2014, menos de um mês antes da resolução do BES, à Imosteps, tendo sido depois transferida para uma conta pessoal de Luís Filipe Vieira e servido para pagar um outro empréstimo de 2012. Para "ocultar o benefício pessoal" e a apropriação destes oito milhões, Vieira lançou na contabilidade da Imosteps que esta liquidara esse valor à Promovalor II, uma outra sociedade do presidente benfiquista.

À data da aprovação do crédito em causa, o BES era liderado por Ricardo Salgado, com o qual, acredita o Ministério Público, Luís Filipe Vieira "manteve um relacionamento privilegiado". Terá sido por indicação de Salgado que Vieira comprou, através da Imosteps, 50% do capital da Oata - empresa na qual o BES detinha 12,5% -, uma aquisição que permitiu um empréstimo inicial de 34,8 milhões e mais quatro financiamentos concedidos entre julho de 2013 e julho de 2014, num valor global de 54,3 milhões. Todos atribuídos pelo Banco Espírito Santo, o último dos quais, foi creditado na conta da Imosteps a 22 de julho de 2014, menos de duas semanas antes da resolução do BES.

O valor foi transferido, no mesmo dia, para a conta pessoal de Luís Filipe Vieira, apesar deste o ter negado, perentoriamente, na Audição Parlamentar. Em resposta a Mariana Mortágua, Vieira garantiu: "De certeza que eu nunca levantei dinheiro para mim. Pode pôr aí que eu nunca levantei um tostão para mim".