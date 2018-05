Crédito. Mercado automóvel dinamiza mercado especializado

No primeiro trimestre deste ano, foram concedidos 2,423 milhões de euros, pelas associadas da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC). Esta foi uma subida de 11% face ao mesmo período em 2017.

Este crescimento deve-se à subida na generalidade dos vários tipos de crédito, nomeadamente no crédito clássico (20%). O crédito stock, concedido a comerciantes para reposição de stocks, representou 45,8% dos montantes concedidos nos três primeiros meses do ano, de acordo com dados da ASFAC.

O relatório com que apresenta os indicadores do primeiro trimestre de 2018, salienta a tendência positiva que se vem verificando na diminuição das situações de incumprimento no crédito ao consumo. Desde 2013 que tem havido uma redução do número de portugueses com problemas de crédito malparado, com cerca de 127 mil portugueses a menos nesta situação desde então. Em 2018 esta tendência manteve-se, com cerca de 4 mil portugueses a deixaram de estar em incumprimento em março, face a dezembro de 2017, refere o documento.

O crédito clássico representa 34% do financiamento concedido no primeiro trimestre de 2018, atingindo os 823 milhões de euros, apresentando um crescimento de 20%, face ao período homólogo de 2017. Quanto ao crédito stock, foi o que apresentou menor crescimento no primeiro trimestre de 2018, um incremento de 3,9% comparativamente com o primeiro trimestre de 2017. O crédito revolving (rotativo) registou uma subida de 15%.

“Estes números são a prova de que as instituições financeiras estão, cada vez mais, lado a lado com os agentes económicos e dos portugueses em geral, que estão a investir mais em bens de valor”, explica em comunicado António Menezes Rodrigues, presidente da ASFAC. O responsável refere também que o crescimento da procura dos comerciantes de automóveis pelo financiamento das instituições de crédito especializado prende-se com o bom desempenho da economia nacional” e que “estes dados revelam que o setor do financiamento especializado está a contribuir fortemente para a revitalização da economia”.

A aquisição de meios de transporte continuou a liderar o destino dos montantes concedidos em crédito clássico com 67, 2% do total do financiamento, situando-se nos 553 milhões de euros, mais 16,6% do que no primeiro trimestre de 2017. “É também o reflexo da dinamização da economia portuguesa e da consequente mobilização dos agentes económicos no sentido de financiarem os meios de transporte”, refere o comunicado enviado às redações. O crédito pessoal obteve 21,9% do financiamento pedido e o financiamento para a aquisição de artigos para o lar com 5,9%.