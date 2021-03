Crédito y Caución prevê prolongamento de apoio monetário dos bancos centrais até 2022

© António Pedro Santos / Global Imagens

De acordo com o mais recente Economic Outlook divulgado pela Crédito y Caución, o relaxamento da política monetária está a amortecer o impacto da crise por várias vias, por um lado ao permitir que os governos se endividem com taxas de juros baixas ou mesmo negativas, reduzindo os diferenciais de rendimentos entre os países da zona euro e por outro porque parte do dinheiro injetado no sistema vai parar aos mercados de valores.

Além destas duas vias, a Crédito y Caución refere que o relaxamento da política monetária também permite aliviar o financiamento das empresas ao evitar o endurecimento das condições de acesso ao crédito e a subida das taxas naturais próprias de uma recessão.

"Uma política monetária acomodatícia é necessária, mas não suficiente. O outro pilar que mantém as economias à tona de água é a política orçamental", explica o relatório, que acrescenta que "as medidas de distanciamento social, como os confinamentos, implicam importantes custos económicos associados à pandemia e as insolvências e falências ameaçam as empresas e os trabalhadores enfrentam o desemprego".

Para amortecer estes efeitos, adianta o relatório "os governos lançaram pacotes de estímulo fiscal equivalentes a 12% do PIB em 2020, que se materializaram em apoios salariais para preservar os postos de trabalho, novas prestações de desemprego, adiamento de impostos e empréstimos subvencionados ou com garantias para aliviar a pressão sobre a liquidez das empresas".

O relatório prevê que os principais países da zona euro, como a Alemanha, França, Itália e Espanha, ampliem os programas de estímulo em 2021 perante o ressurgimento de novos casos de covid-19.

"Nesta fase de recuperação económica, que acreditamos arrancará verdadeiramente em meados de 2021, estes países também poderão beneficiar das facilidades da União Europeia, consideravelmente reforçadas", explica o relatório.

O relatório refere que nas economias emergentes, as medidas de estímulo adotadas em 2020 foram muito mais modestas, com exceção do Brasil onde a despesa foi equivalente a 12% do Produto Interno Bruto (PIB).

Esta resposta orçamental sem precedentes elevou os níveis de dívida pública a 100% do PIB mundial em 2020, o nível mais elevado da história, afirma o relatório, sublinhando que "os défices nas economias avançadas dispararam especialmente em Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos".

Contudo, o relatório afirma que apesar de o desequilíbrio das contas públicas geralmente suscitar preocupações com a sustentabilidade financeira, a pandemia constitui um cenário extraordinário face ao qual tanto o FMI como a União Europeia continuam a animar os governos para em 2021 aproveitarem o quadro monetário extremamente acomodatício, com os bancos centrais a atuar como emprestadores de última instância para os governos, e estimularem as economias.

Assim, a Crédito ​​​​​​​y Caución prevê que os défices públicos diminuam à medida que a recuperação ganhe força, embora os níveis de 2019 estejam ainda longe, salvo no caso da China.