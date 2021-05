Créditos em moratória descem para 39,3 mil milhões de euros em abril

Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

O valor dos contratos de crédito​ abrangidos por moratórias caiu para 39,3 mil milhões de euros em abril, o que corresponde a menos 3,6 mil milhões face ao final de março.

"A redução do montante de empréstimos em moratória resulta do decréscimo tanto dos empréstimos em moratória concedidos a particulares como dos concedidos a sociedades não financeiras, que diminuíram 2,0 mil e 1,4 mil milhões de euros, respetivamente", refere o Banco de Portugal num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Adianta que "a evolução dos empréstimos em moratória concedidos a particulares é maioritariamente explicada pelos empréstimos com a finalidade habitação, que diminuíram 1,6 mil milhões de euros, refletindo sobretudo o término da moratória privada", que terminou no fim de março.

As moratórias privadas, que em janeiro representavam 3,7 mil milhões de euros, terminaram no final de março e os clientes começaram já a pagar as suas prestações no mês de abril.

A moratória pública só vence no final de setembro deste ano, sendo que alguns dos empréstimos ainda serão abrangidos pela medida até ao final de 2021, no caso de as adesões terem ocorrido até ao fim de março último.

O valor mais alto de moratórias concedidas em Portugal foi registado em setembro de 2020, nos 48,1 mil milhões de euros.

"Nos empréstimos a sociedades não financeiras em moratória verificou-se um decréscimo nos vários setores de atividade. As indústrias transformadoras destacaram-se pela descida de 0,4 mil milhões de euros", afirma.

Nos setores mais vulneráveis, existiam em abril 24,3 mil empresas abrangidas por moratórias, sendo que o valor dos empréstimos com pagamento suspenso desceu 300 milhões de euros face a março, para 8,5 mil milhões de euros.

Atualizada às 11H44 com mais informação