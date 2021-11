Créditos em moratória recuam para 3,2 milhões de euros em outubro

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

O valor dos créditos abrangidos por moratórias fixou-se em 3,2 mil milhões de euros no final de outubro, menos 15,9 mil milhões de euros do que no mês anterior.

"Esta descida reflete as reduções de 10,7 mil milhões de euros nos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras e de 5 mil milhões de euros nos empréstimos a particulares. As reduções verificadas em setembro e outubro são justificadas pelo término da moratória pública a 30 de setembro", explica o Banco de Portugal numa nota informativa sobre empréstimos em moratória divulgada esta terça-feira.

