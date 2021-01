Crematórios com lista de espera de até cinco dias devido a excesso de mortalidade

© André Rolo/Global Imagens

O excesso de mortalidade verificado na atual fase da pandemia está a criar listas de espera que se estendem até cinco dias nos crematórios nacionais, avançam fontes do sector ao jornal Público nesta segunda-feira.

Carlos Almeida, presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas (ANEL), indica ao diário que as maiores demoras ocorrem na Área Metropolitana de Lisboa, também com o facto de alguns espaços não terem adaptado a oferta a pesar nos tempos de espera.

"Um enterro está a ser realizado no mesmo tempo que antes, em 48 horas; já as cremações dependem - na Área Metropolitana de Lisboa, estamos com 72 horas a resvalar para os quatro dias, mas há outros em que a espera já vai nos cinco dias", segundo o responsável da ANEL.

Na Área Metropolitana do Porto há também registos de espera prolongada, indica o presidente da Associação dos Agentes Funerários de Portugal, Vítor Teixeira, dando conta de um crescente recurso aos crematórios nos principais centros urbanos do país.

O jornal avança que alguns crematórios estão a ajustar horários, havendo porém espaços que permanecem desaproveitados.

O sector pede uma diretiva comum quanto aos funcionamento destes espaços e condições, ao mesmo tempo que defende o uso da capacidade das câmaras de frio dos crematórios para complementar as que existem no sistema de saúde. Contudo, tal implicará, nalguns casos, despesas adicionais para as famílias.