Cresce o número de renegociações de créditos à habitação

Mais de 22% das famílias com crédito à habitação pediu para renegociar o seu contrato. O valor é de dezembro e quando comparado com o mesmo mês de 2021, verifica-se que aí apenas 6% dos créditos foram restruturados.

Como avança o jornal Público, estas renegociações começaram a fazer-se notar em outubro, quando as taxas Euribor subiram significativamente. Altura em que o peso das renegociações cresceu para 17% (incluindo o mês de novembro).

Foi nesta altura também que o número de novos empréstimos concedidos passou de 90% para 83%, tendo caído em dezembro para 78%. Naqueles 22% não cabem, com frisa o Público, situações de incumprimento, ou de prestações em atraso.

Estas situações de falha no pagamento de prestações situou-se "em torno de 1% do total de novos empréstimos para habitação própria permanente", diz o Banco de Portugal.

Por seu turno, as amortizações antecipadas, que são atualmente mais baratas, aumentaram. Facto que se pode relacionar com a subida das Euribor e dos baixas taxas de juro nos depósitos a prazo. De acordo com o regulador, amortizações feitas em 2022 somaram 6,7% do stock de empréstimos no final do ano.