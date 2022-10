Crescimento a dois dígitos em agosto aproxima vinho de vendas recorde

Setor espera fechar o ano a crescer 1,5% nos mercados internacionais © Miguel Pereira da Silva / Global

As exportações nacionais de vinho ganharam nova vida em agosto, disparando 17,5% e levando o acumulado dos primeiros oito meses do ano de novo para terreno positivo. No total, Portugal vendeu ao exterior 211,3 milhões de litros, no valor de 586,2 milhões de euros. São mais 4,3 milhões do que em igual período de 2021, representando um aumento de 0,74% em valor. Em quantidade, vendemos menos 1,94%, o que fez subir o preço médio em 2,73% para 2,77 euros por litro. O presidente da ViniPortugal fala numa reposição de garrafas e rótulos e numa maior disponibilidade de contentores no mercado, questões que tiveram "forte impacto" nos dados das exportações de agosto, e mostra-se convicto que o setor terminará o ano a crescer na ordem dos 1,5%, atingindo novo recorde de vendas ao exterior.

Foi em março que as exportações de vinho (que cresceram a dois dígitos em grande parte do ano de 2021) começaram a cair, com quebras acima dos 8% nesse mês e de quase 7% em abril. Em maio, mantiveram-se em linha com o ano anterior, registando apenas 0,16% de perda, mas em junho voltaram a registar 6% de queda. Julho já foi mês de retoma, mas agosto foi o grande pontapé de saída na recuperação externa do setor. Para Frederico Falcão, a explicação está na maior disponibilidade de garrafas, caixas e rótulos, bem como de transportes.

"Acredito piamente que esta quebra, a que vimos assistindo, tenha a ver com a falta de matérias subsidiárias, que se verificou sobretudo durante o primeiro semestre. Colmatado esse problema, vimos já uma alteração em julho, quando as exportações totais ainda caíam, mas já subiam se retirada a influência do Vinho do Porto, uma a tendência que se reforçou em agosto", refere o presidente da ViniPortugal. E acrescenta: "Estou plenamente confiante que vamos terminar este ano a crescer acima de 1,5%. Estes dados de agosto dão-nos uma indicação muito boa que as exportações estão a recuperar e que vamos conseguir acabar o ano com boas notícias para o setor dos vinhos".

Retirado o efeito do Vinho do Porto, que está a cair 2,6% nos primeiros oito meses do ano para 182,2 milhões de euros, os vinhos portugueses crescem 2,31% em volume e o preço médio de exportação aumentou 3,2% para 2,29 euros por litro. Em termos de mercados, a ViniPortugal destaca o comportamento de Angola - que, "apesar do preço baixo, está a subir muito em termos de preço médio", com as vendas totais a crescerem 77,4% e o preço médio a aumentar 16,5% para 1,30 euros -, México (+50,4%) e Japão (+22,6%). No top 20 dos principais destinos de exportação, o mercado japonês é o que mais valoriza os vinhos portugueses, com o preço médio a subir dos 3,2 euros em 2021 para os quatro euros este ano. É um aumento de 25%.

Já pela negativa, Frederico Falcão assume-se preocupado com o Brasil, que tem sido "um dos principais mercados no crescimento das nossas exportações nos últimos anos" e está, este ano, a cair 7,3%, para 41 milhões de euros. Uma performance que, acredita, está ligada a um certo "pessimismo no mercado" fruto do processo eleitoral em curso. A tabela - sem Vinho do Porto - é liderada pelos EUA, mercado que cresce 2,2% para 48,1 milhões de euros, mas com um acréscimo de 17,7% do preço médio, que subiu de 2,74 para 3,22 euros por litro.

Em termos de denominações de origem, o Vinho Verde mantém a liderança como vinho tranquilo mais exportado e está a crescer 1,3% para 58,3 milhões. O Alentejo cresce 15,9% para 50,3 milhões e o Douro cai 2,8% para 45,1 milhões de euros.