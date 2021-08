Crescimento da produção industrial abranda para 0,5% em julho

Industria têxtil © Octavio Passos/Global Imagens

O índice de produção industrial aumentou 0,5% em julho, face ao período homólogo, abrandando em relação à subida de 10,8% registada em junho, indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No caso de se excluir o agrupamento de energia, o índice de produção industrial registou uma subida de 0,8% no mês de julho, contra um aumento homólogo de 10,9% no mês anterior, lê-se num destaque do INE.

Este indicador registou um aumento homólogo de 0,5%, inferior em 10,3 pontos percentuais (p.p.) ao verificado em junho, explica o INE, justificando que, em termos homólogos, continua a ser afetado por "um efeito de base" uma vez que a comparação incide em meses de 2020 afetados pela pandemia de covid-19, com "intensidades distintas".

De acordo com os dados do INE, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas inferiores às observadas em junho, à exceção dos bens de investimento.

Os agrupamentos de bens intermédios e de bens de investimento contribuíram com 2,6 p.p. e 0,2 p.p., respetivamente, em resultado dos aumentos homólogos de 7,8% e 1,7%, contra a subida 16,6% e queda de 2,5% no mês de junho, pela mesma ordem.

Quanto aos agrupamentos de bens de consumo e de energia, apresentaram contributos negativos, de -2,1 p.p. e -0,2 p.p., pela mesma ordem, originados por quedas de 6% e 1%, contra aumentos, respetivos, de 9,8% e 13,7% no mês anterior.

Em termos mensais, o índice agregado de produção industrial aumentou 3,4% em julho, contra uma queda de 2,2% no mês de junho, segundo o INE.