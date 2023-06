Crescimento da produção na construção abranda para 2,8% em abril

© EPA/TOMS KALNINS

O crescimento da produção na construção abrandou, passando de um aumento homólogo de 4% em março deste ano para um aumento de 2,8% no mês de abril, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice de produção na construção registou um aumento homólogo de "2,8% em abril, 1,2 pontos percentuais inferior ao observado em março, correspondendo a uma taxa de variação de 2,8%", esclareceu ainda o INE.

O instituto de estatística referiu ainda que o abrandamento do crescimento da produção na construção ficou a dever-se à menor subida registada no segmento da construção de edifícios, bem a um menor aumento observado no segmento da engenharia civil, no mês em análise.

Assim, o segmento da construção de edifícios cresceu 2,2% em abril deste ano, contra 3,5% no mês de março, enquanto o segmento de engenharia civil abrandou 0,8 p.p., para os 3,8%.

Ainda, de acordo com o INE, o emprego e as remunerações registaram aumentos de 2,8% e 7,8%, respetivamente, face a subidas de 2,9% e 8,6% no mês anterior, pela mesma ordem.