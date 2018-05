Crescimento da zona euro desacelera em maio pelo 4.º mês consecutivo

O crescimento económico da zona euro desacelerou em maio pelo quarto mês consecutivo, segundo a estimativa ‘flash’ do índice PMI Composto da atividade total da zona euro da Markit.

Assim, o índice PMI (Purchasing Managers’ Index) da Markit desceu para 54,1 pontos em maio, contra 55,1 em abril, mas ficou acima dos 50 pontos, nível que marca a ausência de mudanças, e, portanto, mostrando um crescimento sólido da atividade empresarial na zona euro.

O crescimento desacelerou tanto no setor industrial como no dos serviços, marcando em ambos os menores crescimentos dos últimos 18 meses.

As novas encomendas cresceram a um ritmo reduzido, o mais baixo desde finais de 2016, e no caso do setor industrial, esta moderação respondeu a um menor crescimento das exportações.

A informação, recolhida a partir de inquéritos, mostra que as empresas foram afetadas pela escassez tanto de matérias-primas como de mão-de-obra em alguns países, influenciando no prolongamento dos tempos de entrega dos fornecedores e no aumento das encomendas pendentes.