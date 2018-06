Crescimento estável nas economias da OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) estimou nesta quarta-feira um crescimento estável para o conjunto dos seus países membros, embora com uma ligeira variação em baixa na zona euro.

De acordo com os indicadores compósitos avançados – que medem antecipadamente alterações no ciclo económico – situaram-se em abril no conjunto da OCDE nos 99,9 pontos, uma décima a menos que o nível 100 da média de longo prazo, que foi a pontuação de março.

Na zona euro, de acordo com a organização, os indicadores fixaram-se nos 100,1 pontos, uma décima a menos do que em março.

Nas sete maiores economias (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido), o crescimento fixou-se nos 100 pontos, uma décima menos do que em março.

Nas restantes economias, a OCDE conseguiu um crescimento estável nos EUA (100,2) e o Japão (99,9), com baixas no Canadá (99,9), Alemanha (100,3), França (99,8), Itália (100,2) e Reino Unido (99).

Observou-se ainda uma consolidação do crescimento na Índia (101,2), uma estabilidade na Rússia (101) e no Brasil (103,8) com sinais de variação positiva na China (99,1).