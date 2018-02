Mercados Emergentes: Produção com dados favoráveis As condições globais nos setores de produção dos mercados emergentes desaceleraram em janeiro, mas permaneceram muito favoráveis. Alguns grandes mercados emergentes, como a China e a Índia, mostraram uma perda de impulso, mas no geral foram registadas mais melhorias (10) do que agravamentos (5). As taxas de utilização da capacidade aumentaram e atingiram níveis elevados em muitas economias, o que tem duas consequências possíveis. Em primeiro lugar, fomentou o impulso positivo para o investimento privado. Em segundo lugar, pode prejudicar o crescimento a curto prazo como resultado de escassez de mão-de-obra, síndrome de sobreaquecimento e pressões inflacionistas relacionadas.

Alemanha: Indústria cresce a bom ritmo Os resultados apresentados na indústria, incluindo energia e construção, caíram 0,6% em dezembro de 2017. Nos últimos três meses do ano, a produção aumentou 0,7%, mas em dezembro excedeu o nível do ano anterior em +6,7%. Em vista do aumento muito pronunciado das novas encomendas industriais no terceiro e quarto trimestres de 2017, a tendência ascendente da produção deverá continuar ao longo do início de 2018. Em geral, os indicadores económicos continuam a mostrar uma imagem positiva. O forte crescimento sustentado do emprego, o declínio significativo no desemprego, o aumento do consumo e o grande crescimento das exportações são fatores positivos.

Reino Unido: Um começo do ano suave do ponto de vista das empresas A confiança das empresas sofreu mais do que o esperado no mês de janeiro. Enquanto o PMI de Construção sugere uma atividade estagnada em três trimestres consecutivos, os PMI de Serviços e Fabricação indica uma aceleração, embora a um ritmo mais lento. Ainda estamos numa fase inicial do ano, mas os níveis de confiança da economia sugerem o crescimento do PIB em 0,3% no primeiro trimestre. As pressões sobre os preços continuam fortes e as empresas enfrentam uma menor rentabilidade e alto endividamento. Em geral, as insolvências nos negócios aumentaram 9,9%nos últimos três meses de 2017.

Rússia: Recuperação moderada O PIB real cresceu 1,5% em 2017. A desagregação do PIB indica que a despesa dos consumidores cresceu 3,4% e o investimento fixo +3,6%, apoiado pela baixa inflação e uma moeda reforçada. No entanto, o consumo público continuou a diminuir em 0,9%. O crescimento real das exportações ganhou impulso no ano passado, graças ao aumento dos preços das matérias-primas, +5,4%. No futuro, esperamos que a recuperação gradual continue, beneficiando da flexibilização da política monetária, dos gastos consistentes do consumidor e preços mais elevados do petróleo. No entanto, o acordo de redução de produção com a OPEP restringirá a produção de petróleo e as exportações até certo ponto.

Fonte: COSEC/Euler Hermes

O Barómetro Cosec avalia, todas as semanas, o nível de risco dos países. Uma parceria com o Dinheiro Vivo.