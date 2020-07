Criação de novas empresas aproxima-se de nível pré-pandemia

A criação mensal de novas empresas atingiu as 2.581 em junho, mais do dobro de abril e um número que começa a aproximar-se da tendência que se verificava antes da pandemia, segundo o Barómetro Informa da D&B.

Segundo os dados divulgados hoje pela consultora, o nascimento de empresas está em recuperação desde maio, após quedas muito acentuadas em março e abril, sobretudo durante o estado de emergência.

O setor dos Serviços empresariais e Tecnologias de informação e comunicação, nos quais mais facilmente se recorre ao teletrabalho, ganharam peso na criação de novas empresas, refere a D&B, precisando que os setores de Transportes ocasionais de passageiros, Serviços de saúde e Atividades imobiliárias foram os mais penalizados.

Entre janeiro e junho, nasceram 860 empresas no subsetor do ‘transporte ocasional de passageiros terrestres em veículos ligeiros’, a maioria nos dois primeiros meses do ano, o que representa uma descida de 42% em novas empresas face aos valores do período homólogo.

O recuo nos nascimentos no primeiro semestre foi transversal a todos os setores, desde um decréscimo de 28% na Agricultura e outros recursos naturais e o de 42% nos Serviços Gerais.

A D&B refere ainda que foram criadas 17.932 empresas no primeiro semestre, menos 35% que no mesmo período de 2019, devido à pandemia da covid-19.

Em geral, as atividades mais presenciais na criação de novas empresas, como o Indústria, Grossistas, Retalho perderam relevância, afirma a consultora.

Em relação aos encerramentos, a consultora afirma que no total do tecido empresarial, em junho encerraram 881 empresas, valor semelhante ao do mês anterior, mas inferior ao homólogo em 2019 (1.079).

No total do primeiro semestre encerraram 5.844 empresas, menos 1.850 (-24%) que no período homólogo de 2019, e o setor dos Transportes foi o único a apresentar mais encerramentos de empresas face a 2019, justificada pelo aumento dos encerramentos as empresas de Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, materializado, no entanto, apenas com mais 42 encerramentos.

A D&B adverte que “os valores relativos a encerramentos e a insolvências são ainda pouco esclarecedores da situação real das empresas, visto que são processos mais demorados e, no caso das insolvências, envolvem a atividade dos tribunais, que foi também afetada pela pandemia.

Nos primeiros seis meses de 2020 foram registados 1.175 novos processos de insolvência, mais 4% que no mesmo período em 2019 (tendência que já se verificava nos dois primeiros meses do ano).

Em junho, houve 214 novos processos de insolvência, mais 5% do que em maio, valores que têm vindo a subir desde abril.