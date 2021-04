Criptomoedas: pedidos de registo arrastam-se no Banco de Portugal 

Regulamentação do registo de gestoras de ativos virtuais foi publicada ontem pela instituição liderada por Mário Centeno. © LUSA

É o espelho de um país ainda de costas voltadas para o mundo das criptomoedas. Esta é a visão do presidente da APBC-Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, Fred Antunes. "Foram submetidos 11 pedidos de registo de empresas no Banco de Portugal (BdP). Ainda não há resposta para nenhum", disse ao Dinheiro Vivo. "Algumas empresas vão ter o seu pedido de registo diferido de forma tácita ainda neste mês, caso o BdP não decida até lá", adiantou. Isto, porque segundo a legislação, o supervisor tem seis meses para dar uma resposta aos pedidos.

O BdP confirma a existência de apenas cinco pedidos de registo de sociedades de ativos virtuais. "Alguns pedidos de registo ainda estão em fase de reunião de todos os documentos e podem ainda não ser considerados pedidos completos formais", diz Fred Antunes.

Só na sexta-feira o supervisor publicou a regulamentação relativa ao registo de gestoras de ativos virtuais. Para o presidente da APBC, a demora em aprovar os pedidos de registo reflete o sentimento já sentido pelo setor, de que em Portugal não se valoriza este mercado, que emprega cerca de 2000 pessoas no país, segundo as contas da APBC.

Desde setembro de 2020 que o BdP tem uma nova responsabilidade: supervisionar as sociedades gestoras de ativos virtuais na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. São abrangidas empresas que operem nas áreas de "serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias ou entre um ou mais ativos virtuais". Passam a estar sob supervisão as sociedades que prestem "serviços de transferência de ativos virtuais e serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas".

Segundo a lei, "a decisão sobre o pedido de registo inicial é notificada ao requerente no prazo de três meses contados desde a data de receção dos elementos previstos" ou, "se for o caso, da receção das informações complementares solicitadas pelo BdP, mas nunca depois de decorridos seis meses sobre a data da entrega inicial do pedido". A falta de notificação dentro dos prazos previstos, "constitui presunção de deferimento tácito do pedido", lê-se no diploma.

A entrada em vigor em Portugal das novas regras decorreu da transposição de uma diretiva comunitária que já foi efetuada com atraso. A diretiva deveria ter sido transposta para a legislação nacional até ao dia 10 de janeiro de 2020. Além do atraso, a transposição não previu um período de transição para que as sociedades a operar no mercado tivessem tempo para efetuar o devido registo junto do BdP.

"O BdP tem alertado para o facto de que, na ausência de período de transição, as entidades se devem abster de exercer as atividades que passaram a estar sujeitas a registo até que assegurem esse mesmo registo junto do BdP, sob pena de estarem a desenvolver atividade não autorizada [o que constitui um ilícito contraordenacional]", explicou o supervisor em respostas ao DV.

Para a APBC, esta situação é demonstrativa da falta de interesse em promover o setor em Portugal. As empresas já estavam a operar antes mesmo da entrada em vigor da nova legislação pelo que deveria ter sido introduzido um período de adaptação, como aconteceu noutros países. "Há empresas que acabam por ter a sua sede noutros países, como a Lituânia e a Estónia. Portugal está a perder uma oportunidade. Está atrasado na inovação na tecnologia blockchain", indicou Fred Antunes.

"É preciso que o BdP comunique mais com a indústria e que ouça e não finja que não o setor não existe", salientou.

Acrescentou que Portugal só teria a ganhar com a aposta neste setor, mas, diz, as autoridades demonstram não ter interesse em fazê-lo. "Há uma relação direta entre a adesão à blockchain e os índices de corrupção. Com esta tecnologia fica tudo registado. Não há imparidades, não é possível mascarar valores", afirmou. "Os países com elevado nível de corrupção não querem esta tecnologia, colocam obstáculos", frisou.