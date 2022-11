Crise acelera fusões e aquisições na tecnologia e energia

Dinheiro Vivo 24 Novembro, 2022 • 18:23 Partilhar este artigo Facebook

"A emergência de uma conjuntura económica em que impera a incerteza e há mesmo uma ameaça de recessão internacional está a acelerar decisões de consolidação nos setores de TI e Energia, pelo que nos próximos dois anos muita coisa vai mudar na paisagem empresarial europeia e também portuguesa, nestes setores." Quem o garante é João Santos, partner internacional da CFI- Corporate Finance International, consultora que reuniu em Portugal 70 executivos de topo, representando os 25 escritórios da consultora, em 18 países.

Promovida pela CFI, a Corporate Finance International Cascais Conference juntou dezenas de especialistas e representantes do mercado de TI e Software, para um debate reservado a profissionais e que contou a participação de Jorge Bravo, Administrador e membro da Comissão Executiva da IT SECTOR, empresa do Grupo ALTEN, Ramon Schuitevoerder, Partner da CFI Netherlands e responsável pelo vertical de IT da CFI e Norbert Heller, Diretor Executivo da Bregal Unernemerkapital.

A discussão centrou-se nas tendências mais influentes para o crescimento das transações, a mentalidade que os investidores devem ter no próximo ano e a forma como as TI dinamizam e fazem evoluir as empresas numa conjuntura de incerteza.

Jorge Bravo realçou o facto de 2023 poder ser um ano de rutura com o passado recente uma vez que que "a pandemia mudou dois aspetos anteriormente estabelecidos - a forma de operar, com o teletrabalho, e a velocidade do digital, que aumentou significativamente". Para Ramon Schuitevoerder, o grande desafio nos próximos anos será a "necessidade de encontrar formas de automatizar processos e as pessoas certas para programar essas automatizações baseadas nos dados que existem, o que é extraordinariamente complexo". Para Norbert Heller, há que dar destaque à criticidade das tecnologias de informação e do software para as companhias de middle-market, porque "as empresas podem ter um excelente produto, mas precisam de perceber onde investir e de aconselhamento nesse sentido".

As oportunidades de investimento no setor energético e o crescimento das energias renováveis foram o tema do segundo debate que contou com a participação do diretor da CFI França e responsável pelo vertical de Energia e Ambiente , Yoann Msika, bem como com Vasco Pena Monteiro enquanto representante da área de Fusões e Aquisições e do Desenvolvimento Corporativo da EDP. A neutralização do carvão, as energias "verdes" em desenvolvimento e as oportunidades de fusões e aquisições no setor foram temas abordados com os participantes, havendo consenso na apreciação de que o mercado da energia está em valorização e crescem as potencialidades de negócio para 2023.

"As consequências das alterações climáticas desafiam-nos a responder e a reduzir as emissões e ainda nem chegámos ao pico da redução. Existem vários tipos de energia em desenvolvimento e países que vão adotar soluções energéticos mais ecológicas e sustentáveis, garantindo enorme potencialidade a este mercado", esclareceu Yoann Msika sobre o futuro do setor energético. Vasco Pena Monteiro aproveitou para salientar a incerteza sobre quem vai liderar os investimentos no ramo da energia: "Cada país tem a sua estratégia para atingir os seus compromissos energéticos. O que vai verdadeiramente definir os "líderes" são as oportunidades de investimento geradas por cada país".

A conferência da CFI convocou para Portugal uma grande atenção de profissionais e especialistas nos setores da Energia e das Tecnologias de Informação e Software, sendo uma iniciativa que se repete cada seis meses pelos 18 países onde está presente.