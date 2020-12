O impacto no Produto Interno Bruto (PIB) português da crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia do novo coronavírus é o triplo do registado na crise financeira de 2008.

Esta é a conclusão de Manuel Rodrigues, professor da AESE e lecturer na 'Financial Management Education' da 'King's College', em Londres, numa apresentação, esta quarta-feira, na conferência do 9.º aniversário do Dinheiro Vivo. Sob o tema 'Relançar Portugal, a conferência tem lugar na AESE Business School e realiza-se em parceria com a PWC.

"Não há comparação possível com a crise de 2008 e 2009", disse . "Eleva-se em três vezes o impacto económico da crise financeira de 2008-09", explicou.

"Contraímos em sete meses (de 2020) o que contraímos em quatro anos" na crise financeira de 2008-09, adiantou, frisando que "não há paralelo" entre os impactos das duas crises na economia portuguesa.

Em atualização