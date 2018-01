Arábia Saudita: Recessão total A General Authority for Statistics (GAS) forneceu as primeiras estimativas para o PIB, indicando que a economia saudita diminuiu 0,7% em 2017. As estimativas do lado da oferta mostram que o setor de petróleo contraiu 3%, enquanto o setor não petrolífero cresceu 1%. A extração de petróleo caiu 3,5%, impactada pelo acordo OPEP de novembro de 2016 para reduzir a produção, enquanto a refinação de petróleo aumentou 2,4%. No setor não petrolífero, a construção (-3,4%) contraiu fortemente, enquanto os serviços financeiros e empresariais aumentaram. Para 2018, o governo anunciou um orçamento recorde para ajudar a retirar a economia da recessão.

Alemanha: Forte expansão A economia alemã cresceu 2,2% em 2017, o ritmo mais forte desde 2011. A procura interna foi um dos principais impulsionadores (+2,2%). Vale a pena referir que o investimento em máquinas e equipamentos mostrou-se consideravelmente maior do que o investimento na construção, apesar de as ordens de encomenda no setor de construção estarem lotadas. As exportações reais aumentaram 4,7%. O desenvolvimento económico muito positivo veio acompanhado com um crescimento de emprego extraordinariamente forte. O número de pessoas empregadas cresceu 1,5%, a maior taxa de expansão nos últimos dez anos.

China: Crescimento mais lento? A economia chinesa dá sinais de força, mas um certo número de indicadores apontaram para um impulso mais lento este ano. O crescimento das exportações aumentou, é agora de 10,9% (contra 12,3% em novembro). As importações desaceleraram acentuadamente, com subida de 4,5% (era de 17,7%). O crescimento do saldo em dívida desacelerou para 12,7% (13,3%). A confiança das empresas permanece controlada. No lado da produção, a medida oficial das fábricas diminuiu para 51,6 pontos (a partir de 51,8) devido ao crescimento mais lento na produção e nas novas encomendas. Olhando para o futuro, o crescimento económico deverá perder algum ritmo em 2018. Antecipamos um crescimento de 6,4%.

Marrocos: Câmbio mais flexível As autoridades marroquinas implementaram uma reforma sobre como o dirham é cotado nos mercados. Agora poderá circular livremente numa faixa de ± 2,5% em torno da taxa oficial do mercado. Esta tão aguardada reforma foi viável uma vez que a cobertura de importação das reservas cambiais é de seis meses e a inflação foi de +0,4% em novembro. Uma maior flexibilidade nas flutuações da moeda deve ser positiva, porque, assim, poderá desvalorizar quando as moedas que servem de indicador valorizarem. Este é um passo importante, uma vez que o dirham ganhou, em média, 6% desde 2012 contra as moedas dos seus parceiros comerciais.

Fonte: COSEC/Euler Hermes

O Barómetro Cosec avalia, todas as semanas, o nível de risco dos países. Uma parceria com o Dinheiro Vivo.