Crise dos materiais vai levar à subida do preço das casas

O aumento dos custos de construção sobre o preço final da habitação ainda não são evidentes, mas não tardarão a acontecer, acreditam os operadores do setor imobiliário e que apontam que o reequilíbrio do mercado "poderá levar mais de um ano".

A notícia é avançada pelo jornal Público, que dá conta que, nos últimos oito anos, o índice de preços da habitação, publicado trimestralmente pelo Instituto Nacional de Estatística, regista aumentos consecutivos, com um crescimento acumulado de 71% desde o último trimestre de 2013. Uma tendência que se agravará, fruto da crise dos materiais, cujos preços têm vindo a disparar desde o início do ano. Só o cobre e o alumínio subiram 22,4% e 34,7%, respetivamente. E os dados do INE, de outubro, mostram uma subida de 7,4% do índice de custos de construção de habitação nova comparativamente ao período homólogo.

As consequências no preço final das habitação, explica o Público, ainda não são evidentes, mas não tardarão. ""O imobiliário não reage com celeridade a variações de mercado. Os projetos, concursos, construção e vendas são processos longos, que podem demorar vários anos. Assim, o preço mínimo do imobiliário que está a entrar no mercado hoje foi definido há vários meses", refere Miguel Alvim, director do departamento de mercado de capitais da CBRE Portugal, lembrando que "há vários meses" que a falta de materiais se verificam, pelo que os preços atuais da habitação "já sofreram um ajuste positivo".

O qual tenderá a agravar-se, na opinião da diretora da área residencial da Cushman & Wakefield: "Inevitavelmente, o aumento dos custos de construção vai repercutir-se sobre o custo total dos projetos". Ana Gomes garante que promotores e investidores estão "mais cautelosos ao avaliarem novas aquisições e a viabilidade económica de cada projeto, sobretudo para determinados segmentos do mercado, como a habitação para a classe média".

"É expetável que os preços dos imóveis possam vir a ser impactados pelo aumento muito significativo dos preços das matérias-primas e pela escassez de mão-de-obra na construção, a somar à manutenção de elevada procura e escassez de imóveis em muitas zonas do país. Este previsível aumento poderá vir a sentir-se não só na construção nova, mas, também, nos imóveis usados como alvo de remodelação", defende, por seu turno, Miguel Poisson, presidente da P.