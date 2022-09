Crise energética deixa indústrias da carne em situação "catastrófica"

Dinheiro Vivo 13 Setembro, 2022 • 08:23 Partilhar este artigo Facebook

A escalada dos preços da energia está a deixar numa situação "incomportável", em alguns casos "catastrófica", muitas empresas do setor da carne, garante a Associação Portuguesa dos Industriais de Carne, que reclama "medidas rápidas e consistentes" para apoiar a indústria. Se tal não acontecer, "muitas terão de fechar as portas", o que levará a despedimentos, sobretudo no interior do país.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios (acesso pago), que dá conta que a indústria se considera "esquecida", dado que houve "medidas para os vários setores" e não para as carnes. "Uma vez que a energia poderá ser o único fator de produção onde o Estado pode intervir diretamente, torna-se fundamental a promoção pelo Estado de medidas de apoio para a indústria da carne [como aconteceu em Espanha], impedindo que a situação fique fora de controlo", defende a diretora executiva da APIC. A associação representa 93 empresas, que empregam mais de 6.400 trabalhadores e valem mais de 1.200 milhões de euros.

Segundo Graça Mariano, que garante que estas indústrias "dependem totalmente do consumo de gás e de eletricidade", muitos dos seus associados começaram a pagar faturas que chegaram a quadruplicar, face ao habitual no mesmo período de 2021. Em causa está a subida dos preços e o "ajustamento do custo de produção de eletricidade" que resultou da aplicação do Decreto-lei 33/2022 - criando o mecanismo de ajuste ibérico para limitar o preço do gás na produção de eletricidade. Segundo esta responsável, este mecanismo constitui, na prática, numa "sobretaxa" às indústrias do setor, já que "em vez de ajustar o custo à produção para fazer com que as subidas não impactassem tanto, teve um impacto foi ao contrário e as faturas aumentaram".