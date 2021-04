Crise leva pagamentos a cair pela primeira vez desde 2013

Dinheiro euros visa cartão pagamento (ALAIN JOCARD / AFP) © ALAIN JOCARD / AFP

As operações de pagamentos de retalho em Portugal registaram uma quebra de 4,1% em 2020, para 501,5 mil milhões de euros, contraindo pela primeira vez desde 2013 devido à crise económica e à descida do consumo.

Também o número de operações recuou 9,2% para 2,7 mil milhões, segundo o 'Relatório dos Sistemas de Pagamentos' divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Entre janeiro e março deste ano, os pagamentos de retalho "cresceram 9% face ao período homólogo de 2020". Mas, face ao mesmo período de 2019, ainda registam uma quebra de 9%.

"O número e valor de pagamentos de retalho diminuiu (em 2020) pela primeira vez desde 2013, espelhando a contração económica e do consumo", refere o supervisor no mesmo Relatório.

"Após seis anos de crescimento, e fruto da contração da atividade económica e do consumo, os pagamentos com cheques, efeitos comerciais, débitos diretos, transferências a crédito, transferências imediatas e cartões, registaram, em conjunto, quebras de 9,2% em número e de 4,1% em valor", adianta.

Frisa que esta evolução "foi acompanhada por uma alteração de comportamento dos consumidores", já que "aumentou a utilização das transferências a crédito e das transferências imediatas, em grande medida por permitirem a realização de pagamentos não presenciais [crescimentos de 8% em número e 3,5% em valor nas transferências a crédito e de 81,3% em número e 50,4% em valor nas transferências imediatas]".

No caso dos débitos diretos, desceram 5% em número e 7,6% em valor, "devido à suspensão de muitos serviços durante o período da pandemia".

Quanto ao recurso ao cheque "reduziu-se drasticamente, reforçando a tendência de decréscimo dos últimos anos: 27,9% em número e 27,8% em valor".

Em termos de transferências imediatas, apesar do seu "crescimento significativo", mantiveram um peso reduzido nas operações processadas, representando 0,2% em número e 1,2% em valor do total de operações. O valor médio observado nas transferências imediatas foi de 1079 euros.

Segundo o relatório, em média, cada habitante em Portugal efetuou "225 pagamentos com cartões, 19 com débitos diretos, 17,4 com transferências a crédito, 1,8 com cheques e 0,5 com transferências imediatas". "Em valor, cada habitante gastou, em média, 12 349 euros com cartões, 2630 euros com débitos diretos, 27 225 euros com transferências a crédito, 5876 euros com cheques e 589 euros com transferências imediatas", aponta o documento.

Levantamentos de dinheiro caem 21%

No total, registaram-se menos 11% de pagamentos com cartão, devido à descida de 21% nos levantamentos de numerário e de 9% nas compras.

Em termos de hábito de utilização dos cartões, as compras online cresceram 32% e as compras com cartão contactless aumentaram 163%.

"Devido à sua maior conveniência e eficiência, os portugueses continuaram a preferir os instrumentos de pagamento eletrónicos, ou seja, cartões de pagamento, débitos diretos, transferências a crédito e transferências imediatas", adiantou o Banco de Portugal.

Excluindo o numerário, os cartões foram utilizados em 99,3% dos pagamentos de retalho efetuados, correspondendo a 87,9% do respetivo valor total, avança o documento.

Os cartões de pagamento foram utilizados em 2316,3 milhões de pagamentos, o que corresponde a cerca de 6,3 milhões de operações por dia.

"Não obstante, os pagamentos com cartão registaram taxas de variação homólogas negativas: -10,5% em número e -5,6% em valor", aponta o Relatório.

