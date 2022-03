Crise/Energia: Indústria é "maior preocupação" pela exposição à subida dos preços grossistas

João Galamba, secretário de Estado da Energia, Ambiente e Transição Energética © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Março, 2022 • 13:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado da Energia disse, nesta sexta-feira, que a maior preocupação do Governo é com a indústria, que está mais exposta às subidas dos preços grossistas da energia, pelo que estão a ser analisadas medidas para mitigar aqueles impactos.

"A nossa preocupação é na indústria, essa, sim, está fortemente exposta às subidas dos preços grossistas, seja na eletricidade ou no gás", afirmou o secretário de Estado adjunto e da Energia, João Galamba, à margem de uma conferência promovida pelo jornal "online" ECO sobre "A guerra na Europa e o choque energético", em Lisboa.

Já no caso dos consumidores domésticos, o governante referiu que "as famílias portuguesas estão relativamente protegidas" e, a haver aumentos nas tarifas da eletricidade, "serão sempre aumentos irrisórios".

"Vamos reforçar as medidas da eletricidade, mas aí as famílias estarão sempre relativamente protegidas", sublinhou João Galamba.

Já no caso da indústria, o secretário de Estado da Energia disse que o objetivo é "reforçar" o apoio, lembrando que toda a indústria portuguesa teve reduções nas tarifas de acesso à rede de 94%.

"Tivemos um novo choque resultante da crise russa, portanto o Governo está a trabalhar em todas as áreas do fornecimento energético aos portugueses e à economia portuguesa, a nossa maior preocupação é sobretudo o gás e o impacto na indústria", frisou João Galamba.

Segundo o governante, serão anunciadas medidas em breve, sendo que algumas poderão entrar logo em vigor, mas outras poderão carecer da aprovação do Orçamento de Estado (OE) para que possam ser aplicadas.

A tomada de posse do Governo de maioria absoluta do Partido Socialista aguarda pela repetição da votação no ciclo da Europa, tal como a aprovação do OE2022.