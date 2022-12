Crise/Energia: REN e homólogos espanhol e franceses colaboram no H2MED

© EPA/André Coelho

Redes Energéticas Nacionais e os homólogos espanhol, Enagás, e franceses GRTgaz e Teréga, assinaram um memorando de entendimento para colaboração no desenvolvimento do H2MED, o corredor de energia verde que liga os três países, foi anunciado esta terça-feira.

"O operador da rede de transporte (ORT) espanhol Enagás, os ORT franceses GRTgaz e Teréga e o ORT português REN assinaram um memorando de entendimento para formalizar o compromisso na colaboração coordenada para o desenvolvimento conjunto do H2MED, no seguimento do mandato dos Governos dos três países dados na Cimeira Euromed, no passado dia 09 de dezembro", lê-se num comunicado conjunto, enviado às redações.

O objetivo da parceria, esclarecem, é disponibilizar a infraestrutura a partir de 2030.

"Os quatro operadores das redes de transporte (ORT) acolheram esta decisão de forma muito favorável. O H2MED é um exemplo claro de cooperação e multilateralismo entre países vizinhos com um objetivo comum: a descarbonização da Europa", consideraram, na mesma nota.

Aqueles ORT estão a cooperar desde 20 de outubro com os respetivos Governos, dando assistência técnica relacionada com o desenvolvimento do H2MED.

"A Enagás, a GRTgaz, a Teréga e a REN irão também apresentar conjuntamente na quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022, estes projetos como candidatos ao Projeto de Interesse Comum no âmbito da nova Rede Transeuropeia de Regulamento de Energia (RTE-E) (EU/2022/869)", acrescentaram.

Os ORT consideraram que o projeto tem como benefícios "a promoção do desenvolvimento industrial, com alto índice de inovação, a redução de emissões e o desenvolvimento das energias renováveis, bem como a criação do emprego e a promoção de uma transição justa", uma vez que "terá capacidade para transportar até dois milhões de toneladas por ano (MTPA) de hidrogénio renovável, que representa 10% do consumo previsto na Europa em 2030, de acordo com a REPowerEU".

Os três países anunciaram, na sexta-feira, que as novas ligações para transportar energia entre Portugal, Espanha e França, conhecidas como "Corredor de Energia Verde", excluem o gás e serão apenas para hidrogénio, devendo estar operacionais em 2030.

O projeto, batizado H2MED, prevê uma ligação terrestre entre Celorico da Beira e Zamora, em Espanha (CelZa, com 248 quilómetros) e outra submarina entre Barcelona e Marselha (BarMar, de 455 quilómetros).

Os três governos vão apresentar o projeto a fundos europeus e foi confirmado que será em exclusivo para transporte de hidrogénio, para conseguir vir a ser contemplado por financiamento de Bruxelas.

O financiamento europeu do H2MED pode chegar aos 50% do custo estimado do projeto, que Portugal, Espanha e França calculam que seja de 350 milhões de euros no caso do CelZa e de 2.500 milhões no BarMar, segundo um documento divulgado hoje em Alicante aos jornalistas, após o encontro de Costa, Sánchez e Macron, que contou também com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A candidatura que será levada a Bruxelas até 15 de dezembro contempla, no lado português, a reconversão de duas ligações atuais da rede de gás, para transporte de hidrogénio, segundo explicou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, em declarações aos jornalistas em Alicante.